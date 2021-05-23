Суд объявил приговор иностранцу, который ограбил 8-летнюю киевлянку
Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.
Деснянский районный суд Киева объявил иностранцу приговор за ограбление ребенка.
Об этом сообщили в городской полиции.
Злоумышленник отобрал у девочки телефон и скрылся. За содеянное суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком год и шесть месяцев.
Событие состоялось летом прошлого года на улице Милютенко в Деснянском районе столицы. В полицию Киева поступило сообщение об ограблении 8-летнего ребенка. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая должным образом задокументировала преступление.
"Правоохранители установили, что правонарушитель подошел к малолетней и силой забрал мобильный телефон. Благодаря проведенным оперативно-поисковым мероприятиям сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 39-летний гражданин другого государства", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что злоумышленник сдал отобранную вещь в ломбард и получил за нее 300 гривен. Следователи изъяли мобильный телефон и вернули его обладательнице.
Проведя необходимые следственные действия, полицейские сообщили фигуранту о подозрении и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.
Приговором Деснянского районного суда в городе Киеве за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком год и шесть месяцев.