Суд объявил приговор иностранцу, который ограбил 8-летнюю киевлянку

Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Деснянский районный суд Киева объявил иностранцу приговор за ограбление ребенка.

Об этом сообщили в городской полиции.

Злоумышленник отобрал у девочки телефон и скрылся. За содеянное суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком год и шесть месяцев.

Событие состоялось летом прошлого года на улице Милютенко в Деснянском районе столицы. В полицию Киева поступило сообщение об ограблении 8-летнего ребенка. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая должным образом задокументировала преступление.

"Правоохранители установили, что правонарушитель подошел к малолетней и силой забрал мобильный телефон. Благодаря проведенным оперативно-поисковым мероприятиям сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 39-летний гражданин другого государства", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что злоумышленник сдал отобранную вещь в ломбард и получил за нее 300 гривен. Следователи изъяли мобильный телефон и вернули его обладательнице.

Проведя необходимые следственные действия, полицейские сообщили фигуранту о подозрении и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.