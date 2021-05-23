В Луцке во время работы остановилось обзорное колесо

На аттракционе застряли 12 человек.

В Луцке продолжается спасательная операция по снятию людей с обзорного колеса, остановившегося во время работы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"23 мая в 16:00 в ГСЧС поступила информация, что в городе Луцке на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо", - говорится в сообщении.

На нем застряло 12 человек, из них - 6 детей. Угрозы жизни и здоровью нет.

Сейчас спасательная операция продолжается. Для снятия людей с колеса от ГСЧС привлечено 14 человек и 4 единицы техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, в Каменец-Подольском из-за поломки колеса обозрения на высоте нескольких метров над землей застряли семь человек, в частности трое детей в возрасте 8-11 лет.