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2021-05-23
В Луцке во время работы остановилось обзорное колесо
На аттракционе застряли 12 человек.
В Луцке продолжается спасательная операция по снятию людей с обзорного колеса, остановившегося во время работы.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"23 мая в 16:00 в ГСЧС поступила информация, что в городе Луцке на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо", - говорится в сообщении.
На нем застряло 12 человек, из них - 6 детей. Угрозы жизни и здоровью нет.
Сейчас спасательная операция продолжается. Для снятия людей с колеса от ГСЧС привлечено 14 человек и 4 единицы техники.
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Напомним, в Каменец-Подольском из-за поломки колеса обозрения на высоте нескольких метров над землей застряли семь человек, в частности трое детей в возрасте 8-11 лет.