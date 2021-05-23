В Умани милиция задержала стрелявшего в хасидов

Им оказался 22-летний гражданин Израиля.

Правоохранители задержали мужчину по факту стрельбы в Умани на Черкасщине.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

Вчера, 22 мая, около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софии Перовской произошла перестрелка.

Выяснилось, что в помещении отеля между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. В результате пострадали два человека, граждане Израиля.

Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку. После чего скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей.

Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и взяли объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин Израиля.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Умани решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, что в Умани находится могила цадика Нахмана, к которой ежегодно перед еврейским Новым годом (Рош ха-Шана) съезжаются на паломничество тысячи евреев-хасидов.

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