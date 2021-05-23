За сутки в Украине зафиксировано 2 533 новых случая коронавируса

Летальных случаев – 89.

За сутки в Украине зафиксировано 2 533 новых случая коронавируса
Фото: Киевсовет

За прошедшие сутки, 22 мая 2021 года, в Украине зафиксировано 2 533 новых случая заболеваний COVID-19. Среди них - 153 ребенка и 31 медработник.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Летальных случаев - 89.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1 701 человек и выздоровели - 8 937.

За сутки протестировано методом ПЦР 16 285 человек, методом ИФА - 3 730 человек и экспресс-тестами - 14 491 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 182 521 человек, выписаны - 1 950 562, летальных случаев - 49 368 и проведено 10 013 733 ПЦР-тестирования.

Напомним, в пятницу, 21 мая, в Украине было зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы 1 665 человек, летальных случаев - 178 и выздоровели 12 586 человек.

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