Евровидение 2021: украинская группа Go A уже выступила в финале

В Роттердаме подходит к завершению песенный конкурс Евровидение-2021. В финале уже выступила украинская группа Go A, которая была в списке под 19-м номером. Всего в списке финалистов 26 участников, и Евровидение 2021 уже подходит к концу. Совсем скоро станет известен победитель главного песенного конкурса Европы.

Евровидение 2021: украинская группа Go A уже выступила в финале - ждем результатов

Еще до финала украинская группа Gо A со своим песенным номером оказалась "посеянной" в группе фаворитов конкурса. А номер украинских исполнителей "Шум" сразу после полуфинала стал хитом. Песня украинцев попала в пятерку хитов в глобальном рейтинге на платформе Spotify 50 Viral.

Однако Украина отличилась не только в этом. Наша страна установила на Евровидении своеобразный рекорд: Украина стала единственной страной, певцы из которой всегда попадали в финал песенного конкурса. Так случалось 16 раз. А дважды, в 2004 Руслана и в 2016 Джамала, становились победительницами конкурса.

Евровидение 2021: украинская группа Go A уже выступила в финале - ждем результатов

Теперь нужно, по крайней мере, 17 лет, чтобы кто-то побил этот украинский рекорд. Впрочем, будем надеяться, что никто не сможет нас догнать. Должны же мы хоть в чем-то быть первыми.

Вся огромная арена в Роттердаме очень тепло приняла Go A в финале. Теперь нам остается лишь держать пальцы скрещенными и ждать результатов голосования.

Напомним, фаворитом букмекерских ставок на Евровидении 2021 стала группа из Италии "Zitti E Buoni" ("Сиди и не высовывайся"). Украине букмекеры отводят 8 место. Впрочем, посмотрим. Ждать осталось недолго.


Марченко Любов, Тудей

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