Двое хасидов получили ранения в результате стрельбы в Умани

Человек, который стрелял, убежал.

В городе Умань в субботу, 22 мая, произошла стрельба, в результате которой двое граждан Израиля получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

"Сегодня около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла перестрелка. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу", - говорится в сообщении.

Человек, который стрелял, убежал до приезда правоохранителей.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Умани находится могила цадика Нахмана, к которой ежегодно перед еврейским Новым годом (Рош ха-Шана) съезжаются на паломничество тысячи евреев-хасидов.