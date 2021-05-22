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2021-05-22
Двое хасидов получили ранения в результате стрельбы в Умани
Человек, который стрелял, убежал.
Фото: ch.npu.gov.ua
В городе Умань в субботу, 22 мая, произошла стрельба, в результате которой двое граждан Израиля получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
"Сегодня около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла перестрелка. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу", - говорится в сообщении.
Человек, который стрелял, убежал до приезда правоохранителей.
По данному факту будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в Умани находится могила цадика Нахмана, к которой ежегодно перед еврейским Новым годом (Рош ха-Шана) съезжаются на паломничество тысячи евреев-хасидов.