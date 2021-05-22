Вооруженный ружьем мужчина ограбил ювелирный магазин в Киеве
Сумма ущерба устанавливается.
В субботу, 22 мая, в Голосеевском районе Киева был ограблен магазин "Киевского ювелирного завода".
По данным источников LB.ua в полиции, около 19:20 мужчина в медицинской маске зашел в магазин и, угрожая работникам охотничьим ружьем, разбил витрину.
Забрав ювелирные изделия, он убежал. Сумма ущерба пока неизвестна.
Напомним, в апреле 2019 года произошло громкое ограбление двух ювелиров в Хмельницком.
Тогда трое мужчин в масках распылили слезоточивый газ в автомобиль с пострадавшими, забрали у них 3,5 кг ювелирных изделий, более 150 000 гривен и ноутбук. Разбой был совершен на улице Курчатова возле ресторана "Колизей", а автомобиль, в котором скрылись преступники, нашли сожженным недалеко от места происшествия.
Разбойное нападение раскрыли только через девять месяцев.
Другое громкое нападение на ювелиров произошло в 2017 году на трассе возле Бердичева.
Двое бизнесменов везли из Киева в Винницу 30 килограммов золотых ювелирных изделий, когда их автомобиль остановила вооруженная банда. Они заблокировали Volkswagen на поворотном кольце, силой вытащили водителя, а пассажиру, который пытался бежать, выстрелили в ногу. Водителя и Volkswagen грабители забрали с собой, но бросили через несколько километров. Ювелирные изделия, находившиеся в салоне в сумках, украли.
Подозреваемых задержали через три недели.