Вооруженный ружьем мужчина ограбил ювелирный магазин в Киеве

Сумма ущерба устанавливается.

Вооруженный ружьем мужчина ограбил ювелирный магазин в Киеве
Фото: mapio.net

В субботу, 22 мая, в Голосеевском районе Киева был ограблен магазин "Киевского ювелирного завода".

По данным источников LB.ua в полиции, около 19:20 мужчина в медицинской маске зашел в магазин и, угрожая работникам охотничьим ружьем, разбил витрину.

Забрав ювелирные изделия, он убежал. Сумма ущерба пока неизвестна.

Напомним, в апреле 2019 года произошло громкое ограбление двух ювелиров в Хмельницком.

Тогда трое мужчин в масках распылили слезоточивый газ в автомобиль с пострадавшими, забрали у них 3,5 кг ювелирных изделий, более 150 000 гривен и ноутбук. Разбой был совершен на улице Курчатова возле ресторана "Колизей", а автомобиль, в котором скрылись преступники, нашли сожженным недалеко от места происшествия.

Разбойное нападение раскрыли только через девять месяцев.

Другое громкое нападение на ювелиров произошло в 2017 году на трассе возле Бердичева.

Двое бизнесменов везли из Киева в Винницу 30 килограммов золотых ювелирных изделий, когда их автомобиль остановила вооруженная банда. Они заблокировали Volkswagen на поворотном кольце, силой вытащили водителя, а пассажиру, который пытался бежать, выстрелили в ногу. Водителя и Volkswagen грабители забрали с собой, но бросили через несколько километров. Ювелирные изделия, находившиеся в салоне в сумках, украли.

Подозреваемых задержали через три недели.

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