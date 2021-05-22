Больше всего новых случаев ковида зафиксировано в Днепропетровской и Харьковской областях

За прошедшие сутки, 21 мая, в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них - 269 детей и 108 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 665 человек, летальных случаев - 178 и выздоровели 12 586 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

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За сутки протестированы: методом ПЦР - 27 443 человека, методом ИФА - 11 957 человек и экспресс-тестами - 23 350 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели 2 179 988 человек, выздоровели 1 941 625 человек, летальных случаев - 49 279 и было проведено 9 997 488 ПЦР-тестирований.

Напомним, в четверг, 20 мая, в Украине было зафиксировано 4 984 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, 202 пациента умерли.

17 мая премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью. Ее уровень стабильно снижается восьмую неделю подряд.