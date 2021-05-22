В Амстердаме в результате нападения с ножом погиб человек, четверо получили ранения

Доказательств террористических мотивов преступления в настоящее время нет.

Вследствие ножевого нападения в Амстердаме погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщила Немецкая волна.

Нападение произошло вечером в пятницу, 21 мая. Подозреваемого задержали неподалеку от места преступления. Правоохранители уже идентифицировали его, он - 29-летний житель города Амстелвен рядом со столицей Нидерландов.

Фото: ЕРА/UPG

Мотивы нападения устанавливают. В то же время известно, что доказательств его террористических мотивов в настоящее время нет.

В полиции добавили, что четырех раненых доставили в больницу, однако об их состоянии не известно.

Ножевое нападение было совершено в районе с большим количеством баров и ресторанов, но в то время они были закрыты из-за коронавирусных ограничений.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, в апреле во французском городе Рамбуйе неподалеку от Парижа мужчина с ножом совершил нападение на территории полицейского участка. От ножевых ранений погибла сотрудница полиции.