В Киеве обнаружили за сутки 298 больных коронавирусом

В больницы столицы госпитализировали 33 больных ковидом.

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 298 больных коронавирусом. Умерли 10 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 171 женщина в возрасте от 18 до 87 лет, 103 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет. А также 13 девочек от 18 дней до 17 лет и 11 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 93, в Святошинском - 56 и в Днепровском районе - 33 случая.

В больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирусом, а также 126 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

"Всего за период пандемии в городе 5 004 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 204 078", - сообщил Виталий Кличко.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 934 человека. Всего коронавирус преодолели 142 201 житель столицы.

Напомним, в пятницу, 21 мая, в Украине было зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы 1 665 человек, летальных случаев - 178 и выздоровели 12 586 человек.

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