В Киеве продолжается марш в поддержку трансгендеров

Сейчас в мероприятии принимает участие около 100 человек.

Фото: Lb.ua

В Киеве продолжается "Транс-Марш" в поддержку трансгендерных людей, который организовали общественные организации "КиевПрайд" и "Когорта".

Об этом сообщает корреспондент Lb.ua.

Участники акции собрались на Михайловской площади, дальше двинулись к Европейской площади, а оттуда - на Почтовую площадь.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Сейчас в мероприятии принимает участие около 100 человек. Столько же человек представляют их оппонентов, в частности, из организации "Традиция и порядок".

За общественным порядком следят правоохранители. На участников марша пытались напасть, но полиция решила конфликт.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Участники "Транс-марша" требуют:

принять конкретные планы по внедрению новой МКБ, а также обновления действующего клинического протокола и процедуры юридического признания гендера в соответствии с ним, в частности, урегулирования возможности перехода для небинарных людей;

определить гендерную идентичность как защищенный признак от дискриминации и от преступлений на почве ненависти в украинском законодательстве;

предусмотреть меры, способствующие лучшей осведомленности о трансгендерности и ее проявлении в украинском обществе.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Отметим, марш приурочили к тому, что 25 мая 2019 года Всемирная организация здравоохранения исключила диагнозы, связанные с трансгендерностью, из категории психических заболеваний.

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