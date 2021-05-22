За минувшие сутки от ковида привились еще 17 583 украинца.

Всего в стране уже сделано 1 049 311 прививок от ковида.

В пятницу, 21 мая, в Украине от коронавируса привились 17 583 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 6 091 человек, полностью иммунизированы - 11 492 человека.

В течение суток работали 300 мобильных бригад и 336 пунктов вакцинации.

По состоянию на 21 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 человек.

"С начала вакцинальной кампании привиты 977 011 человек, из них получили 1 дозу - 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 72 302. Всего сделано 1 049 311 прививок", - говорится в сообщении.

Напомним, новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что все, кто хочет получить прививку от коронавирусной болезни, смогут это сделать до конца 2021 года.