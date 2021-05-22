НеАнгелы: Виктория Смеюха выпустила первую сольную песню

Виктория Смеюха, которая прославилась благодаря участию в группе "НеАнгелы", представила на суд общественности свою первую сольную работу. Трек под названием "Мы не ангелы" успел произвести впечатление на публику.

"Мой новый путь вымощен благими намерениями. Ведёт он к любви и гармонии. Я была "неАнгелом" по определению, но выбрала другую траекторию", — отметила певица о своей новой работе.

Поклонники пришли в восторг, отмечая, что Виктория Смеюха очень достойно начала свою сольную карьеру. "Утерла всех, хит", "Добавляю в свой плейлист", "Мощь, голос мурашки", "Отличная песня и ее красивое исполнение", "Это, безусловно, феерический старт сольной карьеры! А меньшего от тебя и не ожидали", "Хитяра", "Боже какая красивая, сильная песня", — пишут восторженные фанаты.

После распада группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха придержала коней и выждала момент, когда лучшего всего начать новую карьеру. Ее коллега, певица Слава Каминская, наоборот, очень быстро выпустила сольный трек.

Несмотря на все слухи о том, что между девушками были плохие отношения в коллективе, Виктория лестно отозвалась о своей бывшей партнерше в недавнем интервью. Артистка отметила, что переживает за Славу не меньше, чем за себя, и что они обе созрели для сольной карьеры.

"Я переживаю за нее, как за себя. Она не просто моя коллега, она родной для меня человек, который разделял вместе со мной и горести, и радости в этой жизни. Мы всегда будем поддерживать друг друга. Моя Слава такая же, как и я – полноценная артистка", — отметила Виктория Смеюха.

Напомним, Слава Каминская потеряла отца. Певица рассказала о горе в семье.