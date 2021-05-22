В Киеве произошел пожар в десятиэтажном админздании, пламя тушили 45 спасателей

Предварительно жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

В Святошинском районе Киева произошел пожар в десятиэтажном административном здании, принадлежащем торговому центру "Эпицентр".

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"22 мая в ГСЧС поступила информация, что в Святошинском районе столицы по ул. Берковецкой в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ «Эпицентр», на десятом этаже возник пожар", - говорится в сообщении.

Тушение пожара осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Спасатели проводили разбор конструкций.

Фото: ГСЧС

В 7:10 пожар был локализован на площади 200 кв.м, а в 7:32 - ликвидирован.

К тушению привлекли 45 человек личного состава и 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, в начале мая в Виннице произошел крупный пожар в офисном здании на улице Бевза, погиб человек.

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