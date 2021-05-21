На Печерске в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть

В результате инцидента никто не пострадал.

В Печерском районе Киева юноша обстрелял военную часть Национальной гвардии. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили видеоролик, в котором неустановленное лицо из окна многоэтажки стреляет в сторону воинской части на улице Евгения Коновальца. Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления столичной полиции.

Сотрудники отдела криминальной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили местонахождение причастного к правонарушению лица.

Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире, и один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель.

В квартире правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие, из которого был произведен выстрел.

"Все участники события доставлены в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.