На Печерске в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть
В результате инцидента никто не пострадал.
В Печерском районе Киева юноша обстрелял военную часть Национальной гвардии. В результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили видеоролик, в котором неустановленное лицо из окна многоэтажки стреляет в сторону воинской части на улице Евгения Коновальца. Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления столичной полиции.
Сотрудники отдела криминальной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили местонахождение причастного к правонарушению лица.
Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире, и один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель.
В квартире правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие, из которого был произведен выстрел.
"Все участники события доставлены в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.
Ранее в Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который выстрелил в водителя автобуса.