"Вора в законе" "Лашу Свана" арестовали без альтернативы залога

Его взяли под стражу в зале суда.

"Вора в законе" "Лашу Свана" арестовали без альтернативы залога

Печерский районный суд Киева 21 мая принял меру пресечения в отношении "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван". Его арестовали на 60 суток без права внесения залога.

"Лаша Сван" взят под стражу в зале суда, передает пресс-служба Национальной полиции.

Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе" - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.

20 мая правоохранители сообщили о задержании двоих самых влиятельных в Украине "воров в законе". У "Умки" (настоящее имя - Сергей Олейник) и "Лаши Свана" (настоящее имя - Лаша Джачвлиани) нашли свыше 3,2 млн долларов так называемого общака.

Кроме денег, полицейские изъяли дорогие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Умка Днепропетровский, "коронованный" в 2014 году, и Лаша Сван, "вор в законе" с 1995 года, контролировали криминалитет сразу в нескольких областях: Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Напомним, уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", вступила в силу в Украине с июня 2020 года, после принятия соответствующих изменений в законодательство.

14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев.

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