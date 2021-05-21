В Украине стартовала основная сессия ВНО

Первый тест - по химии.

21 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания. Первое тестирование - по химии.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Для прохождения теста по химии зарегистрировались 12 744 человека, для которых открыли 881 аудиторию в 62 пунктах тестирования.

Всего на основную сессию зарегистрировались более 389 тысяч человек. Она будет продолжаться до 15 июня.

Следующие тесты состоятся:

испанский, немецкий, французский языки - 24 мая;

английский язык - 25 мая;

математика - 28 мая;

украинский язык, украинский язык и литература - 1 июня;

история Украины - 4 июня;

физика - 7 июня;

биология - 10 июня;

география - 15 июня.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия.

Она состоится с 26 июня по 16 июля.