В Украине стартовала основная сессия ВНО

Первый тест - по химии.

В Украине стартовала основная сессия ВНО
Фото: Радіо Свобода

21 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания. Первое тестирование - по химии.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Для прохождения теста по химии зарегистрировались 12 744 человека, для которых открыли 881 аудиторию в 62 пунктах тестирования.

Всего на основную сессию зарегистрировались более 389 тысяч человек. Она будет продолжаться до 15 июня.

Следующие тесты состоятся:

  • испанский, немецкий, французский языки - 24 мая;
  • английский язык - 25 мая;
  • математика - 28 мая;
  • украинский язык, украинский язык и литература - 1 июня;
  • история Украины - 4 июня;
  • физика - 7 июня;
  • биология - 10 июня;
  • география - 15 июня.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия.

Она состоится с 26 июня по 16 июля.

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