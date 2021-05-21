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2021-05-21
В Украине стартовала основная сессия ВНО
Первый тест - по химии.
Фото: Радіо Свобода
21 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания. Первое тестирование - по химии.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Для прохождения теста по химии зарегистрировались 12 744 человека, для которых открыли 881 аудиторию в 62 пунктах тестирования.
Всего на основную сессию зарегистрировались более 389 тысяч человек. Она будет продолжаться до 15 июня.
Следующие тесты состоятся:
- испанский, немецкий, французский языки - 24 мая;
- английский язык - 25 мая;
- математика - 28 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература - 1 июня;
- история Украины - 4 июня;
- физика - 7 июня;
- биология - 10 июня;
- география - 15 июня.
Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия.
Она состоится с 26 июня по 16 июля.