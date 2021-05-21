За сутки в Украине обнаружили 4 984 новых случая ковида, госпитализированы 1 785 человек

Выздоровели за сутки 12 845 человек, 202 пациента умерли.

За сутки в Украине обнаружили 4 984 новых случая ковида, госпитализированы 1 785 человек
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 984 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - 278 детей и 97 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки - 1 785 человек, 202 пациента умерли, выздоровели - 12 845 человек. Также за сутки были протестированы: методом ПЦР - 26 154 человека, методом ИФА - 11 454 человека, экспресс-тестами - 24 969 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 175 382 человека, выздоровели - 1 929 039. От осложнений заболевания умерли 49 101 пациент. Всего было проведено 970 045 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев ковида зарегистрировано в г. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Фото: Минздрав

Напомним, за предыдущие сутки в Украине зафиксировано 5 165 новых случаев COVID-19.

17 мая премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью. Ее уровень стабильно снижается восьмую неделю подряд.

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