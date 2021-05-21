На "мосту Кличко" начали менять стекло
Стеклянные вставки снова станут прозрачными.
На Владимирском пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, известном также как "мост Кличко", начали менять поврежденное стекло.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".
Рабочие устанавливают стеклопакеты европейского производства с усиленной прочностью, выполняют герметизацию и монтируют защитную обойму (защиту стыков со стеклопакетом).
Работы планируют закончить в течение ближайших двух дней.
Напомним, что мост от Крещатого парка до арки Дружбы народов в Киеве открыли в мае 2019 года. Длина сооружения - 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла. Общая стоимость превысила 400 млн гривен.
На следующий день после открытия два стеклянных окна на мосту покрылись трещинами и их пришлось срочно менять. Во время работ треснуло еще одно стекло, что стало основанием для острой критики и шуток над мэром Виталием Кличко и мостом.
После ремонта мост проходил обследование и испытание технического состояния. В КГГА заявили, что он соответствует действующим нормативам нагрузки для пешеходных мостов.
После того проблемы со стеклом случались еще несколько раз.