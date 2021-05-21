На "мосту Кличко" начали менять стекло

Стеклянные вставки снова станут прозрачными.

Фото: facebook.com/kievavtodor

На Владимирском пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, известном также как "мост Кличко", начали менять поврежденное стекло.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

Рабочие устанавливают стеклопакеты европейского производства с усиленной прочностью, выполняют герметизацию и монтируют защитную обойму (защиту стыков со стеклопакетом).

Работы планируют закончить в течение ближайших двух дней.

Фото: facebook.com/kievavtodor
Фото: facebook.com/kievavtodor

Напомним, что мост от Крещатого парка до арки Дружбы народов в Киеве открыли в мае 2019 года. Длина сооружения - 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла. Общая стоимость превысила 400 млн гривен.

На следующий день после открытия два стеклянных окна на мосту покрылись трещинами и их пришлось срочно менять. Во время работ треснуло еще одно стекло, что стало основанием для острой критики и шуток над мэром Виталием Кличко и мостом.

После ремонта мост проходил обследование и испытание технического состояния. В КГГА заявили, что он соответствует действующим нормативам нагрузки для пешеходных мостов.

После того проблемы со стеклом случались еще несколько раз.

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