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2021-05-21
В школе Одесской области 13-летнему ученику оторвало палец из-за взрыва петарды на уроке
Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.
Архівне фото
Фото: Кузьма Джунь
В школе города Подольск Одесской области 13-летний подросток получил травму в результате разрыва петарды.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Предварительно установлено, что во время урока в руках у парня разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший на «скорой» был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Решается вопрос о его правовой квалификации.
Напомним, ранее в Харькове 15-летнему парню из-за неосторожного обращения с петардой ампутировали два пальца левой руки.