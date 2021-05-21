?В школе Одесской области 13-летнему ученику оторвало палец из-за взрыва петарды на уроке

В школе города Подольск Одесской области 13-летний подросток получил травму в результате разрыва петарды.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, что во время урока в руках у парня разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший на «скорой» был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Решается вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, ранее в Харькове 15-летнему парню из-за неосторожного обращения с петардой ампутировали два пальца левой руки.