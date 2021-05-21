За сутки прививки против ковида получили 18 913 украинцев

По состоянию на 20 мая в список ожидания вакцинации записались 577 799 человек.

За прошедшие сутки, 20 мая, 18 913 украинцев получили прививки против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Одну дозу получили 6 287 человек, полностью иммунизированы - 12 626 человек.

Отмечается, что в течение суток работали 289 мобильных бригад и 382 пункта вакцинации.

По состоянию на 20 мая в список ожидания вакцинации записались 577 799 человек.

"С начала вакцинальной кампании привиты 971 034 человека, из них получили 1 дозу - 971 032 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 60 696 человек. Всего проведено 1 031 728 прививок", - добавили в Минздраве.

Напомним, 19 мая сообщалось, что в Украине сделали более миллиона прививок от коронавируса. По данным Минздрава, лидерами по количеству вакцинированных является Киев , Днепропетровская и Львовская области.

Больше всего за это время вакцинировали работников критически важных структур: Вооруженных сил, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, Министерства внутренних дел. Также сообщается, что были привиты 525 723 женщины и 487 092 мужчины.

Как заявил новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко, к концу 2021 года все желающие вакцинироваться от ковида смогут это сделать. Он добавил, что поставил амбициозную цель для себя на первые 100 дней - украинцы должны иметь возможность вакцинироваться, работать и путешествовать.