Дженнифер Лопес и Алекс Родригес – кто стал инициатором расставания

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречались более четырех лет, а два года были помолвлены. Однако пандемия сыграла с их отношениями злую шутку. Пара стала больше проводить времени вместе и одному из них стало скучно.

В интервью Entertainment Tonight источник, приближенный к паре, отметил, что инициатором расставания стала как раз таки Дженнифер Лопес. Успешная певица хотела выйти из этих отношений, а бейсболист надеялся их сохранить.

Инсайдеры сообщили, что Родригес непросто переживает потерю любимой, особенно на фоне всех слухов о том, что она сошлась с бывшим женихом Беном Аффлеком.

"Алекс все еще переживает. Ему очень больно. Впервые его бросают так жестко, по крайней мере, публично, — отметил источник изданию US. – Видеть, как она уходит прямо в руки Бена – настоящий удар. У него осталась еще крупица надежды, что они могут быть вместе, но в глубине души он должен был уже принять суровую правду – что это конец"

На днях стало известно, что Дженнифер Лопес прилетала в Лос-Анджелес, чтобы поддержать подругу, которая потеряла мать. Однако сообщается, что артистка тайно встречалась и с Беном. Влюбленным очень тяжело жить далеко друг от друга, но они стараются видеться как можно чаще.

Напомним, друзья Дженнифер Лопес открыли правду на отношения певицы с Беном Аффлеком.