Полиция нашла $3,2 млн во время обысков у "воров в законе" Умки и Лаши Свана

Во время обысков у задержанных "воров в законе" Умки (настоящее имя - Сергей Олейник) и Лаши Свана (настоящее имя - Лаша Джачвлиани) было найдено более 3,2 млн долларов так называемого общака.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Кроме денег, полицейские изъяли дорогие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Напомним, что полиция называет Умку и Лашу Свана влиятельными украинскими "ворами в законе". Их задержали 19 мая 2021 года, инкриминируя установление преступного влияния, совершенное лицом, находящимся в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины).

Умка Днепропетровский, "коронованный" в 2014 году, и Лаша Сван, "вор в законе" с 1995 года, контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Напомним, уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", вступила в силу в Украине с июня 2020 года, после принятия соответствующих изменений в законодательство.

14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев.