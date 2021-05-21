?Сотрудница Киевского СИЗО за деньги передавала заключенным алкоголь и мобильные телефоны

За улучшение условий содержания в течение 2019 года инспектор получила от арестантов более 160 тыс. гривен.

Сотруднице государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" сообщено подозрение в получении неправомерной выгоды за создание особых условий содержания.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, младший инспектор второй категории отдела режима и охраны ГУ «Киевский следственный изолятор» согласилась за денежное вознаграждение обеспечивать одному из заключенных и его сокамерникам более комфортные условия содержания в СИЗО , а также передавать запрещенные предметы, а именно спиртные напитки, мобильные телефоны, зарядные устройства к ним, SIM-карты и т.д.", - говорится в сообщении.

За такие "услуги" сотрудница СИЗО в течение 2019 года получала от арестанта на банковскую карточку денежные средства в сумме от 6 до 15 тысяч гривен ежемесячно. Общая сумма, которую получила подозреваемая за этот период, составила более 160 тыс. гривен.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 УК (получение должностным лицом неправомерной выгоды в значительном размере для себя, за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения) и избрана мера пресечения.

Кроме того, заключенному, который платил деньги сотруднице СИЗО , сообщается о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, на днях в СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу. Каждое помещение оснащено холодильником, микроволновой печью, телевизором, стационарным телефоном и Wi-Fi.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что платные камеры в украинских следственных изоляторах по состоянию на конец марта принесли государственному бюджету уже 3 млн гривен.