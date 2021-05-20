У метро "Демеевская" в Киеве из-за аварии на трубопроводе образовался 10-метровый грязевой фонтан

Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года.

В Киеве возле станции метро "Демеевская" произошла авария на трубопроводе, в результате которой образовался грязевой фонтан высотой до 10 метров, вода затопила проезжую часть.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На опубликованных фото и видео видно, что вода дошла до входа в библиотеку имени Вернадского.

Фото: facebook.com/anna.kravchinska

На сайте КГГА уточнили, что сегодня, в 14:48 на проспекте Голосеевском, 3 произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу. Сейчас "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение магистральной теплосети.

"Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовался поток и произошел провал асфальта. Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5... Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» оперативно перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года (43 года).

В КГГА напомнили, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

"Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить «слабые» места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности при старте следующего отопительного сезона. Перечень домов, где временно отсутствует горячее водоснабжение в связи с гидравлическими испытаниями, - на сайте КП «Киевтеплоэнерго»", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 мая в Киеве затопило горячей водой Пушкинскую улицу. Авария произошла на трубопроводе, проложенном еще в 1951 году.