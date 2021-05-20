У метро "Демеевская" в Киеве из-за аварии на трубопроводе образовался 10-метровый грязевой фонтан
Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года.
В Киеве возле станции метро "Демеевская" произошла авария на трубопроводе, в результате которой образовался грязевой фонтан высотой до 10 метров, вода затопила проезжую часть.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
На опубликованных фото и видео видно, что вода дошла до входа в библиотеку имени Вернадского.
На сайте КГГА уточнили, что сегодня, в 14:48 на проспекте Голосеевском, 3 произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу. Сейчас "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение магистральной теплосети.
"Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовался поток и произошел провал асфальта. Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5... Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» оперативно перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года (43 года).
В КГГА напомнили, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.
"Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить «слабые» места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности при старте следующего отопительного сезона. Перечень домов, где временно отсутствует горячее водоснабжение в связи с гидравлическими испытаниями, - на сайте КП «Киевтеплоэнерго»", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 мая в Киеве затопило горячей водой Пушкинскую улицу. Авария произошла на трубопроводе, проложенном еще в 1951 году.
В феврале на Петропавловской улице в Киеве провалился асфальт. Через несколько недель после этого - затопило горячей водой подземный переход на проспекте Победы, 39 недалеко от станции метро "Шулявская".