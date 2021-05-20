У метро "Демеевская" в Киеве из-за аварии на трубопроводе образовался 10-метровый грязевой фонтан

Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года.

У метро "Демеевская" в Киеве из-за аварии на трубопроводе образовался 10-метровый грязевой фонтан
Фото: facebook.com/anna.kravchinska

В Киеве возле станции метро "Демеевская" произошла авария на трубопроводе, в результате которой образовался грязевой фонтан высотой до 10 метров, вода затопила проезжую часть.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На опубликованных фото и видео видно, что вода дошла до входа в библиотеку имени Вернадского.

Фото: facebook.com/anna.kravchinska

На сайте КГГА уточнили, что сегодня, в 14:48 на проспекте Голосеевском, 3 произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу. Сейчас "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение магистральной теплосети.

"Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовался поток и произошел провал асфальта. Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5... Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» оперативно перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года (43 года).

В КГГА напомнили, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

"Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить «слабые» места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности при старте следующего отопительного сезона. Перечень домов, где временно отсутствует горячее водоснабжение в связи с гидравлическими испытаниями, - на сайте КП «Киевтеплоэнерго»", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 мая в Киеве затопило горячей водой Пушкинскую улицу. Авария произошла на трубопроводе, проложенном еще в 1951 году.

В феврале на Петропавловской улице в Киеве провалился асфальт. Через несколько недель после этого - затопило горячей водой подземный переход на проспекте Победы, 39 недалеко от станции метро "Шулявская".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"
Каждый четвертый в Украине считает, что болел ковидом, - опросКаждый четвертый в Украине считает, что болел ковидом, - опрос
В Киеве залило горячей водой Пушкинскую улицуВ Киеве залило горячей водой Пушкинскую улицу
На сегодня от ковида привито 939 238 украинцевНа сегодня от ковида привито 939 238 украинцев
В Киеве с коронавирусом госпитализировали 35 человекВ Киеве с коронавирусом госпитализировали 35 человек
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на акции против застройки озера Вырлица произошли столкновения с полициейВ Киеве на акции против застройки озера Вырлица произошли столкновения с полицией
В Киеве вандалы повредили дефибрилляторы на нескольких станциях метроВ Киеве вандалы повредили дефибрилляторы на нескольких станциях метро
В немецком городке Шпенге обнаружили восьмиметровый тоннель, ведущий в банкВ немецком городке Шпенге обнаружили восьмиметровый тоннель, ведущий в банк
В Украине из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в пяти областяхВ Украине из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях
В Киеве пассажир выстрелил в водителя автобусаВ Киеве пассажир выстрелил в водителя автобуса
В Киеве с коронавирусом госпитализировали 35 человекВ Киеве с коронавирусом госпитализировали 35 человек
В Киеве суд назначил наказание мужчине, который убил своего 6-летнего крестникаВ Киеве суд назначил наказание мужчине, который убил своего 6-летнего крестника
Киевские фонтаны заработали, обнародован график работыКиевские фонтаны заработали, обнародован график работы
Больше всего новых случаев ковида обнаружили в Киеве и в Харьковской областиБольше всего новых случаев ковида обнаружили в Киеве и в Харьковской области
В Киеве активисты и пациенты с ВИЧ провели традиционную акцию у мемориала "Красная Лента"В Киеве активисты и пациенты с ВИЧ провели традиционную акцию у мемориала "Красная Лента"
Последние новости
Подгружаем последние новости