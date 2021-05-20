В двух индийских штатах объявили эпидемию "черной плесени"

Заболевание часто поражает тех, кто переболел коронавирусом.

Власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза - грибкового заболевания, известного как "черная плесень". Считается, что это заболевание прежде всего поражает тех, кто переболел коронавирусной болезнью.

Как сообщает The Hindu, главный министр здравоохранения Раджастана Ахилл Арора заявил, что объявление мукормикоза эпидемией обеспечит его "комплексное и скоординированное" лечение наряду с COVID-19. По данным властей штата, в регионе насчитывается около 100 пациентов с мукормикозом, для них выделили специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха.

Вслед за Раджастаном эпидемию мукормикоза объявили власти штата Телангана. Как уточняет India Today, все медучреждения должны сообщать о фактах заболевания в департамент здравоохранения.

В начале мая Би-би-си со ссылкой на врачей сообщила, что в Индии участились случаи заболевания мукормикозом. Болезнь поражает пациентов, которые выздоравливают от ковида, или уже переболели. Медики предположили, что мукормикоз может быть вызван средствами терапии, которые применяют для лечения COVID-19.

Мукормикоз - редкая инфекция, которая поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может представлять угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, например больных раком или людей с ВИЧ.

Напомним, что весной ситуация с коронавирусом в Индии стремительно ухудшилась. Суточная заболеваемость периодически стала превышать 300-400 тысяч, также резко возросла смертность.