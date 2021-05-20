В Украине еще почти 18 тыс. человек получили прививки от коронавируса

В среду, 19 мая, в Украине от коронавирусной болезни вакцинировали 17 943 человека. Из них первую дозу получили 7 399 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 10 544 человека.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 407 пунктами вакцинации.

Больше всего людей вакцинировали в Киеве (1878), Донецкой (1322) и Одесской (1080) областях.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 964 747 человек, из них завершили вакцинацию 48 070 человек.

По состоянию на 19 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 573 977 человек.

Как сообщалось, 18 мая в Украину привезли первые 123 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech. Эта партия будет в основном (378 тыс. доз) использована для прививки первой и второй дозой от COVID-19 работников сферы образования. Остальные направят на вакцинацию приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.