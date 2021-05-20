Нацполиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"

"Умка" и "Лаша Сван" контролировали криминалитет сразу в нескольких областях.

Фото: mvs.gov.ua

В Украине задержали двух самых влиятельных "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Им инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе - статью 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица из "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и способствовали появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Известно, что "Умка", коронованный в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей роSSийского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

19 мая полицейские задержали "Умку" в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, "Лашу Сван" - в гостинице.

В настоящее время им готовят сообщение о подозрении. Продолжаются обыски.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", вступила в силу в Украине с июня прошлого года, после принятия соответствующих изменений в законодательство.

14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев.

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