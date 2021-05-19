Надя Дорофеева призналась, как изменились ее отношения с Дантесом за 6 лет брака

Надя Дорофеева и Владимир Дантес в браке уже шесть лет. И если ранее их жизнь напоминала итальянскую семью с постоянными ссорами, то сейчас влюбленные решают свои проблемы по-взрослому.

В интервью программе "Звездный путь" успешная украинская певица, бурно начавшая сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло", рассказала о браке.

За время отношений и совместной жизни Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали только ближе друг к другу, однако без ссор не обходится.

"Мы даже выясняем отношения уже вообще по-другому. Да, мы можем покричать немного. Но все-таки годы, и мудрость, наверное, приходит постепенно. Уже нет вот этого – я назло пойду в другую комнату ночевать, чтобы тебе было неприятно. То есть мы этим не занимаемся уже", — отметила певица.

Влюбленным очень повезло, так как их родители не вмешивают в их личную жизнь. Владимир очень положительно отзывается о своей теще, а Надя – о свекрови. Дорофеева подчеркнула, что у мамы Вовы иногда доходит до абсурда, так как она очень редко звонит и приезжает в гости, что ее нужно уговаривать.

"Ни разу в жизни никакого упрека не было, — говорит Надя Дорофеева о маме Дантеса. – Она потом говорит: "Ты видишь, какого я тебе супруга отдала". То есть она шутит. Она святая свекровь. Даже с перебором в другую сторону. Она не позвонит лишний раз. Говорю: "А когда вы приедете вообще?". Она отвечает: "Да, хорошо, заеду"