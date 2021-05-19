В Киеве на акции против застройки озера Вырлица произошли столкновения с полицией

Община пыталась демонтировать незаконно установленный забор, на который застройщик не имеет разрешительных документов, а также помешать засыпать озеро.

Фото: Макс Требухов

В столице представители местной общины вышли на акцию протеста против застройки озера Вырлица. В ходе митинга активисты пытались свалить забор строительства, после чего началась потасовка с правоохранителями.

Как сообщает корреспондент Lb.ua с места происшествия, в акции приняли участие около 100 человек.

"Защищая озеро, мы боремся не только за сохранение ценной экосистемы, но прежде за безопасность и качество жизни каждого из нас! Чем дышать, где гулять и какие пейзажи наблюдать за окном, должна решать община - то есть мы с тобой. Скажи громко свое "нет" бетонному гетто и коррумпированным застройщикам. Переходи на сторону озера, Вырлица должна жить!" - говорится на странице акции в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

По словам участников акции, община пыталась демонтировать незаконно установленный забор, на который застройщик не имеет разрешительных документов, а также не дать продолжать засыпать озеро.

По информации корреспондента LB.ua, во время акции произошли столкновения между активистами и правоохранителями. В ходе беспорядков силовики сломали камеру журналисту Дмитрию Перову, который находился на месте происшествия.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 13 мая несколько десятков велосипедистов провели акцию возле здания Кабинета министров и Киевской городской государственной администрации.

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