14-летний мальчик, получивший ранение в тире черкасской гимназии, умер

В Черкассах умер 14-летний мальчик, который месяц назад получил ранение в тире гимназии.

Об этом сообщил Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.

"К сожалению, сегодня, перестало биться сердце девятиклассника Черкасской общеобразовательной школа №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля в Черкассах в тире в помещении одной из школ 14-летний ученик получил ранение в голову во время тренировки по пулевой стрельбе. Правоохранители установили, что это произошло, когда тренер-преподаватель вышел из помещения тира.

Парня госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в реанимацию Черкасской областной детской больницы. Тренер был задержан.

Полиция открыла производство по трем статьям: "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" и "небрежное хранение огнестрельного оружия".