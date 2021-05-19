В Киеве вандалы повредили дефибрилляторы на нескольких станциях метро

На станции Киевского метрополитена "Университет" трое молодых мужчин вынули дефибриллятор из бокса без надобности и открыли электроды. Последние теперь подлежат замене.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Об этом информирует пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Сообщается, что на станциях "Академгородок" и "Крещатик" также повреждены крышки боксов дефибрилляторов. А на станции "Арсенальная" оборудование недавно пытался похитить бездомный.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Напомним, в начале марта дефибрилляторы и аптечки установили на 19 станциях, в частности на "Дворце спорта". Сделали это в рамках проекта "РеаниМетро". В целом Киевский городской центр общественного здоровья закупил 52 дефибриллятора (по одному на каждую станцию) и передал на баланс КП в 2020 году.

22 марта в киевском метро благодаря дефибриллятору спасли жизнь 56-летнему пассажиру.