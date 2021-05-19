За сутки в Украине зафиксировали 5 138 случаев ковида, госпитализированы 2 269 человек

Также 18 мая были вакцинированы 19 088 украинцев.

За сутки в Украине зафиксировали 5 138 случаев ковида, госпитализированы 2 269 человек
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 5 138 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 260 детей и 187 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев ковида зарегистрировано в Харьковской области (567), в г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Госпитализированы за сутки 2 269 человек, 227 пациентов умерли. Выздоровели за сутки 17 102 человека. Также было проведено 77 685 тестирований, 31 935 - методом ПЦР, 13 094 - методом ИФА и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-232 - 32 656.

За все время пандемии в стране заболели 2 165 233 человека. 1 899 446 - выздоровели. От осложнений заболевания умерли 48 696 украинцев.

Всего было проведено 9 914 382 ПЦР-тестирования.

Также 18 мая были вакцинированы 19 088 человек. Всего с начала кампании были сделаны 994 872 прививки. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 37 526 человек (из них 2 получили 1 дозу за границей).

В Минздраве также отметили, что индийской вакциной CoviShield привиты 484 439 человек, китайской CoronaVac - 83 108, вакциной Comirnaty (разработана немецкой компанией BioNTech в сотрудничестве с Pfizer) - 56 861 человек, вакциной AstraZeneca - 332 940 человек.

При этом за 18 мая было сделано 19 088 прививок. Получили 1 дозу - 9 016 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 072 человек (вакциной CoviShield - 480 человек, CoronaVac - 6 070, Comirnaty - 5 412 и AstraZeneca - 7 126.

Напомним, в понедельник, 17 мая, в Украине обнаружили 4095 новых случаев ковида. Госпитализированы были 999 человек, 285 пациентов умерли. Прививки получили 17 232 человека.

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