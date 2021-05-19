В немецком городке Шпенге обнаружили восьмиметровый тоннель, ведущий в банк
Пока о вероятных грабителях нет никаких данных.
В немецком городке Шпенге, что в Северном Рейне-Вестфалии, обнаружили восьмиметровый тоннель, ведущий в банк.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.
В банке подозревают, что злоумышленники выкопали "подземный ход", чтобы осуществить попытку ограбления. Его обнаружили, когда на парковке рядом с банком начала проседать плитка. В понедельник строители начали ремонтные работы на месте и обнаружили там тоннель.
"Обычно подобное можно увидеть по телевизору. Это безумие", - прокомментировал находку сотрудник Volksbank.
В банке также предполагают, что преступники могли планировать ограбление на 23 мая - воскресенье, выходной день, приходящийся на праздник Троицы.
Пока о грабителях нет никаких данных.
Напомним, в декабре прошлого года в Бразилии вооруженные грабители за сутки атаковали банки в двух городах и взяли заложников.