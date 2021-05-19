В немецком городке Шпенге обнаружили восьмиметровый тоннель, ведущий в банк

Пока о вероятных грабителях нет никаких данных.

В немецком городке Шпенге, что в Северном Рейне-Вестфалии, обнаружили восьмиметровый тоннель, ведущий в банк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

В банке подозревают, что злоумышленники выкопали "подземный ход", чтобы осуществить попытку ограбления. Его обнаружили, когда на парковке рядом с банком начала проседать плитка. В понедельник строители начали ремонтные работы на месте и обнаружили там тоннель.

"Обычно подобное можно увидеть по телевизору. Это безумие", - прокомментировал находку сотрудник Volksbank.

В банке также предполагают, что преступники могли планировать ограбление на 23 мая - воскресенье, выходной день, приходящийся на праздник Троицы.

Пока о грабителях нет никаких данных.