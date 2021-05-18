70% учащихся довольны дистанционным обучением, 84% родителей - нет

Каждый третий школьник предпочел бы учиться онлайн и дальше.

Подавляющее большинство учеников довольно дистанционным обучением, тогда как их родители - нет.

Об этом сообщило Министерство образования и науки со ссылкой на опрос Государственной службы качества образования.

"МОН осуществляет постоянный мониторинг качества дистанционного образования. Результаты, которые мы получили сегодня, значительно отличаются от тех, что были в марте-апреле прошлого года", - прокомментировал результаты опроса министр Сергей Шкарлет.

В 2019-2019 учебном году только 55% учащихся заявили, что им нравится дистанционное обучение. В этом году их количество увеличилось до 70%. Каждый третий при этом хотел бы продолжить учиться онлайн и в дальнейшем.

В то же время 84% родителей, принявших участие в опросе, сказали, что не удовлетворены дистанционным обучением.

Другой опрос, проведенный Государственной службой качества образования, показал, что более 70% студентов считают уровень организации образовательного процесса во II семестре 2020/2021 учебного года "значительно лучшим", чем раньше.

65% респондентов положительно оценили организацию образовательного процесса, качество предоставления образовательных услуг учреждениями, а также результаты обучения.

Напомним, что на май 2021 года вся Украина вышла из локдауна после третьей волны коронавируса, и обучение возобновилось в обычном режиме.