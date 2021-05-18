В Чернигове аграрий построил себе мавзолей за $3 млн

"Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю".

В Чернигове аграрий построил себе мавзолей за $3 млн
Леонід Яковишин
Фото: Скріншот відео

Герой Украины, генеральный директор аграрного ООО "Земля и воля" Леонид Яковишин построил в Чернигове собственную усыпальницу - мавзолей за 3 миллиона долларов.

Об этом он рассказал телеканалу "Суспільне.Чернігів".

По словам Яковишина, на строительство ушло 10 лет. Саркофаг стоит 150 тысяч долларов, весит 23 тонны. Одна крышка из красного гранита - 2,5 тонны. Сейчас строительство мавзолея - на финальном этапе, оно обошлось в 3 миллиона долларов.

Помимо всего прочего, в мавзолее также размещены четыре позолоченных скульптуры Яковишина - в 20 лет, 40, 60 и 80 лет.

"Проект мавзолея полностью моя задумка", - сказал мужчина и добавил, что за основу усыпальницы был взят мавзолей Наполеона.

"Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", - добавил аграрий.

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