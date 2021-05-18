НеАнгелы: Виктория Смеюха вслед за Славой Каминской начинает сольную карьеру

После того как стало известно о распаде группы "НеАнгелы", которая просуществовала 15 лет, все ожидали, что артистки начнут сольную карьеру. И если Слава Каминская пошла по горячим следам, то Виктория Смеюха немного выдержала паузу, отдохнула с семьей, и только спустя время объявила поклонникам прекрасные новости.

Исполнительница сообщила радостные новости поклонникам в личном аккаунте в Инстаграм, опубликовав интригующее фото. В кадре Вика из "НеАнгелов" запечатлена на фоне ночного города в удивительном платье, состоящем из пластин различной формы. Ее голову венчает ободок, вроде того, что надевали ранее звезды на Бал Института костюма, а также белая фата. Руки звезда сложила, будто в мольбе, а глаза устремила в небо.

В подписи к публикации Виктория Смеюха объявила радостные новости – 21 мая 2021 года выходит ее первая сольная композиция, которая получила название "Мы не ангелы". Столько говорящее название впечатлило поклонников. Также артистка отметила, что в четверг страна увидит специальный сюрприз на телевидении от нее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Смеюха (@vikanablack)

Напомним, Слава Каминская потеряла отца. Певица рассказала о горе в семье.