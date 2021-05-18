НеАнгелы: Виктория Смеюха вслед за Славой Каминской начинает сольную карьеру

После того как стало известно о распаде группы "НеАнгелы", которая просуществовала 15 лет, все ожидали, что артистки начнут сольную карьеру. И если Слава Каминская пошла по горячим следам, то Виктория Смеюха немного выдержала паузу, отдохнула с семьей, и только спустя время объявила поклонникам прекрасные новости.

“Мы не ангелы“: Виктория Смеюха объявила о старте сольной карьеры

Исполнительница сообщила радостные новости поклонникам в личном аккаунте в Инстаграм, опубликовав интригующее фото. В кадре Вика из "НеАнгелов" запечатлена на фоне ночного города в удивительном платье, состоящем из пластин различной формы. Ее голову венчает ободок, вроде того, что надевали ранее звезды на Бал Института костюма, а также белая фата. Руки звезда сложила, будто в мольбе, а глаза устремила в небо.

В подписи к публикации Виктория Смеюха объявила радостные новости – 21 мая 2021 года выходит ее первая сольная композиция, которая получила название "Мы не ангелы". Столько говорящее название впечатлило поклонников. Также артистка отметила, что в четверг страна увидит специальный сюрприз на телевидении от нее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виктория Смеюха (@vikanablack)

Напомним, Слава Каминская потеряла отца. Певица рассказала о горе в семье.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"
Во Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГВо Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГ
На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"
У убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозгаУ убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозга
В Непале из-за локдауна застряли 107 украинцев, в основном альпинисты и туристыВ Непале из-за локдауна застряли 107 украинцев, в основном альпинисты и туристы
Блок рекламы


Похожие новости
Виктория Бекхэм отмечает 47-летие: фотоВиктория Бекхэм отмечает 47-летие: фото
В результате осложнений от коронавируса умерла художница Виктория КовальчукВ результате осложнений от коронавируса умерла художница Виктория Ковальчук
Слава Каминская с шумом начала сольную карьеруСлава Каминская с шумом начала сольную карьеру
Слава Каминская после распада «НеАнгелы» выпускает сольную песнюСлава Каминская после распада «НеАнгелы» выпускает сольную песню
Надя Дорофеева выпустила новый клип на вторую сольную песнюНадя Дорофеева выпустила новый клип на вторую сольную песню
НеАнгелы распались, и больше не будут существовать как группаНеАнгелы распались, и больше не будут существовать как группа
Вследствие экстремальных холодов в США погибли более 30 человекВследствие экстремальных холодов в США погибли более 30 человек
В Италии начинается самый большой за 30 лет судебный процесс над мафиейВ Италии начинается самый большой за 30 лет судебный процесс над мафией
В Чикаго вследствие стрельбы в жилом квартале погибли четыре человекаВ Чикаго вследствие стрельбы в жилом квартале погибли четыре человека
Вследствие коронавируса умерли еще 15 киевлянВследствие коронавируса умерли еще 15 киевлян
Последние новости
Подгружаем последние новости