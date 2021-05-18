В Берлине задержали пятого подозреваемого в краже украшений на 1 млрд евро из сокровищницы в Дрездене

В Берлине задержали пятого подозреваемого в громком похищении ювелирных изделий на 1 млрд евро из крупнейшей в Европе сокровищницы старинных ювелирных изделий "Зеленые своды" (Gr?nes Gew?lbe) в Дрездене.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во вторник, 18 мая, прокуратура Дрездена сообщила, что речь идет о брате-близнеце одного из обвиняемых. Он принадлежит к одному из берлинских преступных кланов и находился в розыске с ноября 2020 года.

Задержание произошло вечером 17 мая во время обыска в берлинском районе Нойкельн. 22-летний мужчина обвиняется в краже в составе преступной группировки, а также поджоге. Его уже доставили в Дрезден.

Расследование продолжается, старинные драгоценности до сих пор не найдены. В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщала, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы.

Оплату продавцы потребовали в биткоинах. С авторами писем удалось связаться журналистам из немецкой общественно-правовой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, возможные преступники угрожали уничтожить произведения искусства ради их последующей продажи. Все письма были переданы в полицию.

Напомним, кража драгоценностей из Дрезденского дворца-резиденции произошла 25 ноября 2019 года. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, а после этого перепилили железную решетку на окне и проникли в казну. Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота и бриллиантов и других драгоценных камней.

За информацию, которая поможет поймать воров и найти похищенные сокровища, назначено денежное вознаграждение - 500 тысяч евро.

В ноябре 2020 года в Берлине были арестованы трое подозреваемых, а в декабре - четвертый, брат-близнец задержанного сегодня.