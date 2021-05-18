В "оранжевую" карантинную зону попала Донецкая область

Остальные области и столица - в "желтой" зоне эпидопасности.

С сегодняшнего дня Донецкая область попала в "оранжевую" зону эпидопасности распространения COVID-19. Остальные области и Киев - в "желтой" карантинной зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, процент от эпидемического порога в области составляет 101,5%. Уровень госпитализаций в области на 17 мая составляет 40,9 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 46,3% при предельном показателе 65%.

Напомним, в четверг, 13 мая, все области Украины перешли в "желтую" зону эпидемической опасности.

Николаевскую область снова отнесли к "оранжевой" зоне 14 мая, однако сейчас регион снова имеет "желтые" ограничения. 16 мая в "оранжевую" зону попала Черкасская, которая сейчас снова "желтая".

Вчера премьер Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время часть областей может перейти в "зеленую" зону.