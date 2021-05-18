В "оранжевую" карантинную зону попала Донецкая область

Остальные области и столица - в "желтой" зоне эпидопасности.

В "оранжевую" карантинную зону попала Донецкая область

С сегодняшнего дня Донецкая область попала в "оранжевую" зону эпидопасности распространения COVID-19. Остальные области и Киев - в "желтой" карантинной зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, процент от эпидемического порога в области составляет 101,5%. Уровень госпитализаций в области на 17 мая составляет 40,9 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 46,3% при предельном показателе 65%.

Напомним, в четверг, 13 мая, все области Украины перешли в "желтую" зону эпидемической опасности.

Николаевскую область снова отнесли к "оранжевой" зоне 14 мая, однако сейчас регион снова имеет "желтые" ограничения. 16 мая в "оранжевую" зону попала Черкасская, которая сейчас снова "желтая".

Вчера премьер Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время часть областей может перейти в "зеленую" зону.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"
Во Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГВо Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГ
На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"
У убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозгаУ убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозга
В Непале из-за локдауна застряли 107 украинцев, в основном альпинисты и туристыВ Непале из-за локдауна застряли 107 украинцев, в основном альпинисты и туристы
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше умерла украинка, которая попала в ДТП с автобусом 6 мартаВ Польше умерла украинка, которая попала в ДТП с автобусом 6 марта
Черкасская область попала в "оранжевую" карантинную зонуЧеркасская область попала в "оранжевую" карантинную зону
Николаевскую область снова отнесли к "оранжевой" зонеНиколаевскую область снова отнесли к "оранжевой" зоне
Николаевскую область добавили в список "оранжевых зон"Николаевскую область добавили в список "оранжевых зон"
Последняя область Украины выходит из "красной" зоныПоследняя область Украины выходит из "красной" зоны
Одесса перешла в "желтую" карантинную зонуОдесса перешла в "желтую" карантинную зону
Киев достиг критериев для выхода в "желтую" зонуКиев достиг критериев для выхода в "желтую" зону
С понедельника Львовщина переходит в "желтую" карантинную зонуС понедельника Львовщина переходит в "желтую" карантинную зону
С завтрашнего дня Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны, - НемчиновС завтрашнего дня Одесская область выходит из "красной" карантинной зоны, - Немчинов
Киевская область продолжила усиленный карантин до 30 апреляКиевская область продолжила усиленный карантин до 30 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости