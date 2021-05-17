Украинский руфер Mustang покорил недостроенный небоскреб в Братиславе

Павел Ушевец больше всего известен тем, что в 2014 году разрисовал звезду сталинской высотки в Москве.

Украинский руфер Mustang покорил недостроенный небоскреб в Братиславе
Фото: ТСН

Известный украинский руфер Mustang Wanted, который в 2014 году разрисовал звезду сталинской высотки в Москве, поднялся на недостроенный небоскреб в Братиславе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкие СМИ.

В Братиславе руфер поднялся на недостроенный небоскреб вблизи Дуная и выполнил ряд трюков.

Компанию украинцу составил словацкий инфлюенсер Expl0ited, который был осторожнее на огромной высоте, но не сильно отставал от альпиниста.

Одновременно пара выполняла подъем на конструкцию крана и игру с огнеметом - новинкой от компании Илона Маска.

Mustang Wanted известен в Братиславе. В 2014 году он поднялся в ресторан НЛО, после чего был задержан и допрошен полицией.

Напомним, киевский руфер Павел Ушевец, более известный как Григорий Мустанг, раскрасил советскую звезду на московской "сталинке" в синий и желтый цвета 20 августа 2014 года. РоSSийская полиция объявила «Мустанга» в розыск, по делу о хулиганстве были задержаны несколько молодых людей. Позже руфер продал видео с небоскреба роSSийскому телеканалу Lifenews, а гонорар, выплаченный каналом, передал батальону "Донбасс".

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