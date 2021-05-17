В Польше умерла украинка, которая попала в ДТП с автобусом 6 марта

В Польше умерла украинка, которая попала в дорожно-транспортное происшествие вблизи г. Кашице Подкарпатского воеводства в Польше 6 марта. Она стала седьмой жертвой аварии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД .

"Факт смерти подтверждается. Гражданка, которая в результате аварии в Польше 6 марта получила тяжелые травмы, находилась на лечении в клинике реабилитационной терапии в г. Отвоцк Мазовецкого воеводства. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Украинские консулы предоставят родным умершей необходимое содействие в репатриации ее тела в Украину, сообщили в министерстве.

Как сообщалось, ДТП с украинским автобусом произошло в ночь на 6 марта вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства, в 30 км от границы с Украиной. Автобус сообщением "Познань - Херсон", в котором находились 57 человек, в том числе двое водителей, перевернулся, съезжая с автомагистрали A4 в пункт обслуживания пассажиров Кашице.

В результате катастрофы пять человек погибли, 35 попали в больницы. Еще один пострадавший позднее скончался в больнице. В тот же день вечером группа из 24 украинцев, попавших в аварию, отправилась домой. 48-летнему украинскому водителю автобуса предъявлено обвинение.

На том же участке трассы произошло еще одно ДТП с украинским автобусом - в ночь на 22 марта. Также были жертвы и пострадавшие.