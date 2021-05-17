В Польше умерла украинка, которая попала в ДТП с автобусом 6 марта

Число жертв аварии возросло до семи.

В Польше умерла украинка, которая попала в ДТП с автобусом 6 марта
Фото: Podkarpacka Stra? Po?arna

В Польше умерла украинка, которая попала в дорожно-транспортное происшествие вблизи г. Кашице Подкарпатского воеводства в Польше 6 марта. Она стала седьмой жертвой аварии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

"Факт смерти подтверждается. Гражданка, которая в результате аварии в Польше 6 марта получила тяжелые травмы, находилась на лечении в клинике реабилитационной терапии в г. Отвоцк Мазовецкого воеводства. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Украинские консулы предоставят родным умершей необходимое содействие в репатриации ее тела в Украину, сообщили в министерстве.

Как сообщалось, ДТП с украинским автобусом произошло в ночь на 6 марта вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства, в 30 км от границы с Украиной. Автобус сообщением "Познань - Херсон", в котором находились 57 человек, в том числе двое водителей, перевернулся, съезжая с автомагистрали A4 в пункт обслуживания пассажиров Кашице.

В результате катастрофы пять человек погибли, 35 попали в больницы. Еще один пострадавший позднее скончался в больнице. В тот же день вечером группа из 24 украинцев, попавших в аварию, отправилась домой. 48-летнему украинскому водителю автобуса предъявлено обвинение.

На том же участке трассы произошло еще одно ДТП с украинским автобусом - в ночь на 22 марта. Также были жертвы и пострадавшие.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"
За сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев ковида, 2 194 человека получили прививкиЗа сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев ковида, 2 194 человека получили прививки
Во Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГВо Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГ
На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"
У убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозгаУ убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозга
Блок рекламы


Похожие новости
Черкасская область попала в "оранжевую" карантинную зонуЧеркасская область попала в "оранжевую" карантинную зону
На Киевщине задержали семерых членов банды, которая воровала и пытала людейНа Киевщине задержали семерых членов банды, которая воровала и пытала людей
В управлении полиции в Киеве умерла задержаннаяВ управлении полиции в Киеве умерла задержанная
На Днепропетровщине будут судить банду, которая втягивала в людей в трудовое рабствоНа Днепропетровщине будут судить банду, которая втягивала в людей в трудовое рабство
США выдвинули обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в КиевеСША выдвинули обвинения лидерам банды, которая в 2015-2016 годах обкрадывала банковские ячейки в Киеве
В Польше нашли мертвым 41-летнего гастарбайтера из УкраиныВ Польше нашли мертвым 41-летнего гастарбайтера из Украины
На Киевщине задержали мошенницу, которая помогла обмануть бабушку по схеме "ваш родственник в беде"На Киевщине задержали мошенницу, которая помогла обмануть бабушку по схеме "ваш родственник в беде"
В Днепропетровской области задержали банду, которая "терроризировала" предпринимателейВ Днепропетровской области задержали банду, которая "терроризировала" предпринимателей
В результате осложнений от коронавируса умерла художница Виктория КовальчукВ результате осложнений от коронавируса умерла художница Виктория Ковальчук
В Польше умер мужчина, пострадавший в аварии украинского автобусаВ Польше умер мужчина, пострадавший в аварии украинского автобуса
Последние новости
Подгружаем последние новости