Ветерану АТО, который смертельно ранил напавшего на его дом, смягчили меру пресечения

Андрею Пекельному назначен ночной домашний арест.

Ветерану АТО, который смертельно ранил напавшего на его дом, смягчили меру пресечения
Фото: tea.court.gov.ua

Тернопольский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Андрею Пекельному, который во время самозащиты смертельно ранил одного из пяти нетрезвых нападавших на его дом.

Как сообщила пресс-служба суда, ветерану войны с РФ вместо круглосуточного домашнего ареста назначен ночной домашний арест - с 22:00 до 7:00. Также ветеран должен сдать свой загранпаспорт.

Во время заседания выяснилось, что 24-летний ветеран имеет на попечении маму и брата, у которых есть инвалидность.

Адвокат просил не применять к подозреваемому меру пресечения.

24-летний ветеран АТО подозревается в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ст. 118 УК Украины).

Напомним, что в селе Глещава, что на Тернопольщине, 24-летний бывший военнослужащий операции Объединенных сил на Донбассе, защищая себя и свою мать от шести сверстников, смертельно ранил одного из злоумышленников. Мужчину отправили под домашний арест.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал подозрение ветерану АТО преждевременным. Глава МВД сообщил, что дело будет передано в Главное следственное управление Нацполиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство.

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