Каждый четвертый в Украине считает, что болел ковидом, - опрос

Официальная статистика свидетельствует только о 5%.

Фото: Lb.ua

Социологическое исследование группы "Рейтинг", которая в начале мая опросила 2000 респондентов, показало, что каждый четвертый взрослый украинец считает, что болел коронавирусом.

Участников опроса спросили, болели ли они лично COVID-19 (коронавирусом).

25% респондентов ответили, что да, 69% - не болели.

Фото: Рейтинг

Результаты опроса сильно отличаются от официальных данных, согласно которым в Украине с начала эпидемии заболели около 2,2 млн человек.

Это примерно 5% от всего населения, включая детей до 18 лет.

В опросе "Рейтинга" приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. С ними проводили личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Сроки проведения - 4-8 мая.