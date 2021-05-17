Бывшая жена Андре Тана рассказала об отношениях с мужем после развода

Андре Тан и Алина Харечко развелись, пробыв вместе десять лет, девять из которых в браке. По словам дизайнера, между ними остались теплые отношения. Спустя время женщина рассказала, так ли это на самом деле.

Известный украинский дизайнер удивил многих, заявив, что уже полгода в разводе с женой. При этом Андре Тан подчеркнул, что они расстались на дружественной ноте. Модельер оставил своей супруге, которая родила ему дочь, дом на 500 квадратных метров и даже купил ей авто. Также каждый из них остался при своем бизнесе.

В личном аккаунте в Инстаграм Алина опубликовала совместное с бывшим супругом фото, подтвердив, что они больше не вместе. Также новоиспеченный дизайнер подтвердила, что их отношения начались с дружбы, дружбой и закончились.

"Я благодарю тебя за эти 10 лет вместе, Андрей Николаевич! Мы построили классный бизнес и сеть с 3 до 52 магазинов ATAn, родили очень красивую дочку, пережили с тобой 2 банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной… Я благодарю тебя за этот опыт! Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться", — отметила бывшая жена Андре Тана.

Также Алина обратила внимание на то, как много она делала для бренда модельера. Что она работала, не покладая рук в его компании, и помогала ее развивать.

Новости о разводе Андре Тан сообщил, представив новую линейку одежды, разработанную вместе с Катей Осадчей.