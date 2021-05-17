За сутки в Украине обнаружили 2 136 новых случаев ковида, 6 869 пациентов выздоровели
Госпитализированы за сутки 1 260 человек.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 1 260 человек; летальных случаев - 109. Выздоровели 6 869 человек.
Также за минувшие сутки было проведено 17 306 тестирований, в частности, методом ПЦР - 9 966, методом ИФА - 1 396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 944.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 156 000 человек, выдоровели - 1 864 593. От осложнений заболевания умерли 48 184 человека. Всего было проведено 9 851 754 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.
Прививки против ковида за минувшие сутки получили 2 230 человек. Всего с начала кампании вакцинованы 940 160 человек, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). На 16 мая в список ожидания вакцинации записались 558 857 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев - 102 случая / 58 прививок;
- Винницкая область - 37 случаев / 111 прививок;
- Волынская область - 102 случая / 182 прививки;
- Днепропетровская область - 134 случая / 15 прививок;
- Донецкая область - 190 случаев / 17 прививок;
- Житомирская область - 93 случая / 118 прививок;
- Закарпатская - 10 случаев / 41 прививка;
- Запорожская область - 98 случаев / 10 прививок;
- Ивано-Франковская область - 42 случая / 104 прививки;
- Киевская область - 97 случаев / 17 прививок;
- Кировоградская область - 4 случая / 0 прививок;
- Луганская область - 10 случаев / 90 прививок;
- Львовская область - 104 случая / 37 прививок;
- Николаевская область - 122 случая / 15 прививок;
- Одесская область - 134 случая / 130 прививок;
- Полтавская область - 62 случая / 42 прививки;
- Ровенская область - 182 случая / 78 прививок;
- Сумская область - 137 случаев / 190 прививок;
- Тернопольская область - 59 случаев / 110 прививок;
- Харьковская область - 89 случаев / 341 прививки;
- Херсонская область - 114 случаев / 106 прививок;
- Хмельницкая область - 12 случаев / 162 прививки;
- Черкасская область - 113 случаев / 56 прививок;
- Черновицкая область - 59 случаев / 116 прививок;
- Черниговская область - 30 случаев / 84 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в течение лета Министерство здравоохранения намерено углубить изучение распространения антител к коронавирусу. В рамках исследования украинцев будут тестировать бесплатно.