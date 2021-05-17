Киевские полицейские задержали двух воров, которые подрывали банкоматы и платежные терминалы

Злоумышленники похищали терминалы, которые затем разбирали и получали из них кассеты с наличными.

Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые совершали кражи, а недавно - взорвали банкомат в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники похищали терминалы, которые в дальнейшем разбирали и получали из них кассеты с наличными. Сейчас в рамках досудебного расследования следователи собирают доказательную базу для привлечения их к ответственности. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

"При силовой поддержке полицейских полка полиции особого назначения №1 мы задержали фигурантов сразу после совершения преступления на бульваре Перова в Днепровском районе столицы, где путем подрыва банкомата они пытались завладеть деньгами. 44-летнего жителя столицы и 40-летнего жителя Киевской области мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также выяснили, что они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители провели обыски по местам жительства задержанных и в их автомобилях. В ходе следственных действий полицейские обнаружили устройство для выключения сигналов GPS-навигаций, части банковских терминалов, номерные знаки, ножи, деньги и личные вещи правонарушителей. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение соответствующих экспертных исследований.

"В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 15, частью четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Это - покушение на кражу, и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также у нас есть все основания полагать, что злоумышленники причастны еще к ряду краж, совершенных на территории столицы, доказательством которых занимается следствие", - добавил Крищенко.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в декабре прошлого года в Киеве на Троещине взорвали банковский терминал, но не смогли забрать деньги.

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