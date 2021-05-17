Евровидение-2021: накануне конкурса определился новый фаворит на победу

"Евровидение-2021" стартует уже завтра. 18 мая пройдет первый полуфинал, 19 мая – второй полуфинал, а Гранд-финал состоится 20 мая, и все мы узнаем имя победителя этого года. А пока что букмекеры активно делают ставки, определяясь со своим фаворитом.

В Роттердаме все затаили дыхание, накануне важного события. Артисты все время репетируют и ждут своего звездного часа.

Накануне международного песенного конкурса "Евровидение-2021" назвали нового фаворита, который ранее не входил даже в тройку лидеров по ставкам букмекеров.

На сегодняшнее время фаворитом является итальянская рок-группа M?neskin с композицией "Zitti E Buoni" ("Сиди и не высовывайся"). Коллектив состоит их трех парней (вокал, гитара и ударные), а также девушки, которая играет на бас гитаре. Ребята начали играть, учась еще в средней школе, а их группа образовалась в 2015 году. В родной стране коллектив прославился после того, как их сингл "Chosen" занял второе место в национальном чарте.

В тройку лидеров вошли бывшая фаворитка Барбара Прави из Франции с песней "Voil?" ("Вот"), а также Дестини Чукуньере из Мальты с композицией "Je Me Casse" ("Я ухожу"). Примечательно то, что последней еще до начала репетиций предрекали победу. Длительное время девушка занимала первую позицию в ставках букмекеров.

В пятерку лучших вошла Исландия и Кипр, занимая четвертую и пятую позицию соответственно.

Напомним, после первой репетиции на сцене “Евровидение-2021“шансы Украины на победу сильно увеличились. По-прежнему группа Go_A входит в топ-10 и имеет приличные шансы на победу.