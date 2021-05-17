Евровидение-2021: накануне конкурса определился новый фаворит на победу

"Евровидение-2021" стартует уже завтра. 18 мая пройдет первый полуфинал, 19 мая – второй полуфинал, а Гранд-финал состоится 20 мая, и все мы узнаем имя победителя этого года. А пока что букмекеры активно делают ставки, определяясь со своим фаворитом.

Назван новый фаворит “Евровидение-2021“ по ставкам букмекеров

В Роттердаме все затаили дыхание, накануне важного события. Артисты все время репетируют и ждут своего звездного часа.

Накануне международного песенного конкурса "Евровидение-2021" назвали нового фаворита, который ранее не входил даже в тройку лидеров по ставкам букмекеров.

Назван новый фаворит “Евровидение-2021“ по ставкам букмекеров

На сегодняшнее время фаворитом является итальянская рок-группа M?neskin с композицией "Zitti E Buoni" ("Сиди и не высовывайся"). Коллектив состоит их трех парней (вокал, гитара и ударные), а также девушки, которая играет на бас гитаре. Ребята начали играть, учась еще в средней школе, а их группа образовалась в 2015 году. В родной стране коллектив прославился после того, как их сингл "Chosen" занял второе место в национальном чарте.


В тройку лидеров вошли бывшая фаворитка Барбара Прави из Франции с песней "Voil?" ("Вот"), а также Дестини Чукуньере из Мальты с композицией "Je Me Casse" ("Я ухожу"). Примечательно то, что последней еще до начала репетиций предрекали победу. Длительное время девушка занимала первую позицию в ставках букмекеров.


В пятерку лучших вошла Исландия и Кипр, занимая четвертую и пятую позицию соответственно.


Напомним, после первой репетиции на сцене “Евровидение-2021“шансы Украины на победу сильно увеличились. По-прежнему группа Go_A входит в топ-10 и имеет приличные шансы на победу.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"
За сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев ковида, 2 194 человека получили прививкиЗа сутки в Украине зафиксировали 2 208 новых случаев ковида, 2 194 человека получили прививки
Во Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГВо Франковске взорвали автомобиль выстрелом из РПГ
На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"
У убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозгаУ убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозга
Блок рекламы


Похожие новости
Украина на Евровидение-2021 имеет приличные шансы на победуУкраина на Евровидение-2021 имеет приличные шансы на победу
В Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаунВ Индии зафиксировали новый антиреконд по суточной смертности из-за ковида, в половине штатов - локдаун
Монатик в свой день рождения выпустил новый клип - MonatikМонатик в свой день рождения выпустил новый клип - Monatik
Надя Дорофеева выпустила новый клип на вторую сольную песнюНадя Дорофеева выпустила новый клип на вторую сольную песню
Хор коммунальщиков Ивано-Франковска, фильм о котором представлял Украину на конкурсах, прекратил существованиеХор коммунальщиков Ивано-Франковска, фильм о котором представлял Украину на конкурсах, прекратил существование
В Черновицкой области новый рекорд количества госпитализированных с COVID-19В Черновицкой области новый рекорд количества госпитализированных с COVID-19
На Киевщине зарегистрирован новый случай птичьего гриппаНа Киевщине зарегистрирован новый случай птичьего гриппа
За сутки в Украине обнаружили 6 531 новый случай коронавируса, выздоровели 5 857 человекЗа сутки в Украине обнаружили 6 531 новый случай коронавируса, выздоровели 5 857 человек
Старейшая жительница Европы поборола COVID-19 накануне 117-летияСтарейшая жительница Европы поборола COVID-19 накануне 117-летия
За сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай ковида, 2 697 человек выздоровелиЗа сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай ковида, 2 697 человек выздоровели
Последние новости
Подгружаем последние новости