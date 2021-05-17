Ольга Цибульская призналась, является ли DZIDZIO отцом ее ребенка

Ольга Цибульская оказалась в центре скандального развода DZIDZIO. Бывшая жена артиста обвинила известную ведущую в том, что она проявляла излишние знаки внимания к ее супругу. Артистка решила ответить на эти выпады, а также рассказала об угрозах, которые получала в свою сторону.

Ольга Цибульская прокомментировала свои отношения с DZIDZIO

Бывшая жена DZIDZIO рассказала о романе певца с известной ведущей. По словам певицы SLAVIA, звезда, которая также приходится певцу кумой, вешалась на него. Ольга Цибульская впервые прокомментировала развод пары, а также обвинения бывшей жены артиста в свой адрес.

В интервью Кате Осадчей теле- и радиоведущая призналась, что не может понять, ревнует Ярослава Хома к ней, как к артистке, или как к женщине.

Звезда также отреагировала и на слухи, что Михаил Хома является отцом ее ребенка. Ведущая подчеркнула, что у нее с DZIDZIO были только рабочие отношения.

Ольга Цибульская прокомментировала свои отношения с DZIDZIO

"Мне кажется, чтобы я сейчас не сказала, все равно все скажут, что я разлучница. Что я влезла в семью и родила DZIDZIO сына. Поэтому нет, ничего у нас с DZIDZIO не было, сын не от него. DZIDZIO не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз", - подчеркнула Ольга Цибульская.

Интересно так же и то, что в какой-то период ведущая стала получать угрозы в виде гневных сообщений. Цибульская предполагает, что их писала Ярослава Хома, а также ее родственники и подруги. Ей писали с неизвестных и новых страниц без подписчиков и публикаций. После этого Ольга специально отмечала в интервью "мы с кумом", но это никак не влияло на количество негативных сообщений.


Напомним, бывшая жена DZIDZIO призналась, изменял ли ей певец.


Анастасия Березовская, Тудей

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