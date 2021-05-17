На Киевщине прошли соревнования служебных собак-детекторов

Кинологические пары соревновались в поиске взрывчатки, оружия и наркотиков.

В субботу, 15 мая, состоялся очередной открытый турнир среди кинологов силовых ведомств и негосударственных охранных фирм памяти Героя Украины полковника Службы безопасности Дмитрия Каплунова. Соревнования проходили по программе "Служба собак-детекторов".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Участие в соревнованиях приняли 66 представителей. Среди них кинологи Нацполиции, СБУ Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Главного управления разведки, Управления государственной охраны, пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и частных охранных структур.

Кинологические пары соревновались в поиске взрывчатки, оружия и наркотиков.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Инспектор-кинолог из Киева Ирина Конош со своей воспитанницей немецкой овчаркой Дог завоевала серебро по поиску взрывчатых веществ и оружия.

Уже третий год подряд первенство по поиску наркотических веществ получила заместитель начальника кинологического центра полиции Киевщины Весна Лобода со своим напарником бельгийской овчаркой по кличке Аид.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Инспектор-кинолог из Сумской области Максим Наумов вместе со своей подопечной бельгийской овчаркой Корой в своей категории получили 2 место.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в феврале прошлого года Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак.