По состоянию на утро понедельника, 17 мая, в Украине из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 17 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Днепропетровской - 59, Херсонской - 29, Кировоградской - 27, Черкасской - 3 и Житомирской - 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в феврале сильный ветер привел к обесточиванию 189 населенных пунктов в семи областях.