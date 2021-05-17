В Украине из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Украине из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях
Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера
Фото: ua.energy

По состоянию на утро понедельника, 17 мая, в Украине из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 17 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Днепропетровской - 59, Херсонской - 29, Кировоградской - 27, Черкасской - 3 и Житомирской - 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в феврале сильный ветер привел к обесточиванию 189 населенных пунктов в семи областях.

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